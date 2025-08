Verluste in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 20:03 Uhr via NASDAQ 0,28 Prozent leichter bei 23 123,31 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,201 Prozent stärker bei 23 235,31 Punkten in den Handel, nach 23 188,61 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 23 286,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 008,14 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, bei 22 866,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19 967,94 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 05.08.2024, bei 17 895,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,24 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 23 589,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Axon Enterprise (+ 15,95 Prozent auf 863,72 USD), Palantir (+ 7,42 Prozent auf 172,58 USD), Intel (+ 4,08 Prozent auf 20,30 USD), MercadoLibre (+ 2,64 Prozent auf 2 459,07 USD) und Align Technology (+ 2,10 Prozent auf 140,67 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Vertex Pharmaceuticals (-18,62 Prozent auf 384,32 USD), IDEXX Laboratories (-6,04 Prozent auf 641,51 USD), Diamondback Energy (-4,15 Prozent auf 141,64 USD), Datadog A (-3,66 Prozent auf 134,04 USD) und KLA-Tencor (-3,23 Prozent auf 886,00 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Palantir-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 19 503 074 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,800 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 präsentiert die Charter A-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie mit 5,98 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

