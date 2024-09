Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Mittag auf grünem Terrain

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,75 Prozent höher bei 17 723,25 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,653 Prozent fester bei 17 707,02 Punkten in den Handel, nach 17 592,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 17 781,74 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 673,38 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, einen Wert von 17 631,72 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 17.06.2024, den Wert von 17 857,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bei 13 708,33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 20,03 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Trend Micro (+ 22,36 Prozent auf 62,12 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 13,27 Prozent auf 3,67 USD), 3D Systems (+ 8,13 Prozent auf 2,60 USD), Corcept Therapeutics (+ 7,62 Prozent auf 41,40 USD) und ADTRAN (+ 6,69 Prozent auf 5,11 EUR). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Deckers Outdoor (-83,44 Prozent auf 155,26 USD), Nissan Motor (-8,70 Prozent auf 2,52 USD), VOXX International A (-4,55 Prozent auf 6,09 USD), Dixie Group (-4,00 Prozent auf 0,67 USD) und Donegal Group B (-3,49 Prozent auf 13,00 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 597 476 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,040 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

2024 verzeichnet die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at