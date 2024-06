Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite notiert im Plus

Am Mittwoch zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ Composite verbucht im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr Gewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 17 779,48 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,115 Prozent auf 17 697,27 Punkte an der Kurstafel, nach 17 717,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 17 794,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 687,07 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,789 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 16 920,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 16 315,70 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 26.06.2023, einen Stand von 13 335,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 20,41 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 17 936,79 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Daktronics (+ 19,41 Prozent auf 13,04 USD), Comtech Telecommunications (+ 13,29 Prozent auf 3,33 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 12,51 Prozent auf 0,17 USD), Consumer Portfolio Services (+ 7,26 Prozent auf 9,60 USD) und Century Casinos (+ 6,98 Prozent auf 2,76 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Donegal Group B (-6,17 Prozent auf 11,26 USD), Ebix (-5,88 Prozent auf 0,16 USD), Paychex (-5,75 Prozent auf 117,84 USD), Geron (-4,31 Prozent auf 4,33 USD) und Nektar Therapeutics (-4,21 Prozent auf 1,03 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 26 863 815 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,110 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,13 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

