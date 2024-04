Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Der NASDAQ Composite bleibt auch am Mittwoch auf Erholungskurs.

Um 15:59 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,60 Prozent nach oben auf 15 790,27 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,694 Prozent höher bei 15 805,60 Punkten, nach 15 696,64 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 15 771,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 15 839,00 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,56 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 16 428,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.01.2024, stand der NASDAQ Composite bei 15 481,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2023, lag der NASDAQ Composite noch bei 12 037,20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,94 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 538,86 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 477,57 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Powell Industries (+ 8,88 Prozent auf 156,13 USD), Innodata (+ 7,32 Prozent auf 6,16 USD), ON Semiconductor (+ 7,28 Prozent auf 66,17 USD), Trustmark (+ 7,08 Prozent auf 29,50 USD) und Monolithic Power Systems (+ 6,32 Prozent auf 650,00 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Ebix (-8,45 Prozent auf 0,65 USD), Manhattan Associates (-7,01 Prozent auf 214,46 USD), Silicon Laboratories (-5,55 Prozent auf 118,45 USD), New York Community Bancorp (-3,93 Prozent auf 3,06 USD) und Flushing Financial (-3,34 Prozent auf 11,86 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Anglo American-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 1 858 107 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,786 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

2025 hat die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 25,32 Prozent an der Spitze im Index.

