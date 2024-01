Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Start in Grün

Am Morgen geht es für den ATX Prime erneut nach oben.

Um 09:11 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,03 Prozent aufwärts auf 1 739,29 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,024 Prozent auf 1 739,11 Punkte an der Kurstafel, nach 1 738,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 1 746,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 738,12 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 29.12.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 723,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 519,38 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 694,37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 1,47 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 746,00 Punkte. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 2,16 Prozent auf 47,25 EUR), OMV (+ 1,79 Prozent auf 40,28 EUR), FACC (+ 1,04 Prozent auf 5,85 EUR), EVN (+ 0,80 Prozent auf 25,30 EUR) und Marinomed Biotech (+ 0,68 Prozent auf 29,50 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-2,19 Prozent auf 4,46 EUR), STRABAG SE (-1,82 Prozent auf 43,20 EUR), ZUMTOBEL (-1,79 Prozent auf 6,02 EUR), Frequentis (-1,48 Prozent auf 26,70 EUR) und Andritz (-1,35 Prozent auf 58,25 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 85 180 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 26,160 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die Semperit-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,95 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at