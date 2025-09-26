Palfinger Aktie
|34,75EUR
|-0,15EUR
|-0,43%
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
Palfinger buy
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Palfinger bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 50,0 Euro für die Titel des Kranherstellers wurden von Analyst Lars Vom-Cleff unverändert beibehalten.
Die Aktie wird derzeit mit einem Abschlag von circa 35 Prozent gegenüber europäischen Mid-Cap-Industrie-Coverage-Universum der Deutsche Bank-Experten gehandelt, hieß es in der Studie. Das ist nach Ansicht der Analysten ungerechtfertigt. Sie gehen davon aus, dass Palfinger in hohem Maße von verschiedenen globalen Konjunkturprogrammen und Infrastrukturinvestitionen profitieren könnte. Darüber hinaus ist nach der jüngsten Platzierung der Überhang an eigenen Aktien verschwunden, und die Liquidität wird nun in margenstarke Geschäftsbereiche investiert, so die Deutsche Bank-Experten weiter.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten 3,05 Euro für 2025, sowie 3,45 bzw. 3,65 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,90 Euro für 2025, sowie 1,00 bzw. 1,10 Euro für 2026 bzw. 2027.
Am Freitagvormittag notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,57 Prozent bei 34,70 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/mik
ISIN AT0000758305 WEB http://www.palfinger.com
AFA0028 2025-09-26/11:41
