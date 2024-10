Gute Stimmung in Zürich: SMI bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Der SMI erhöhte sich im SIX-Handel letztendlich um 0,93 Prozent auf 12 122,93 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,418 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,130 Prozent tiefer bei 11 995,33 Punkten in den Mittwochshandel, nach 12 010,99 Punkten am Vortag.

Bei 11 988,06 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 12 122,93 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,742 Prozent. Der SMI wurde vor einem Monat, am 09.09.2024, mit 11 980,64 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 09.07.2024, lag der SMI noch bei 12 037,36 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 09.10.2023, bei 10 822,24 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,53 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Swiss Re (+ 1,90 Prozent auf 112,55 CHF), Novartis (+ 1,73 Prozent auf 99,27 CHF), Partners Group (+ 1,62 Prozent auf 1 284,00 CHF), UBS (+ 1,42 Prozent auf 27,07 CHF) und Richemont (+ 1,38 Prozent auf 131,85 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Kühne + Nagel International (-0,80 Prozent auf 224,00 CHF), Givaudan (-0,61 Prozent auf 4 418,00 CHF), Geberit (-0,45 Prozent auf 528,40 CHF), Sika (-0,42 Prozent auf 261,00 CHF) und Logitech (-0,03 Prozent auf 73,18 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 910 164 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 228,671 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

