Gute Stimmung in Zürich: SPI liegt zum Handelsstart im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am dritten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,23 Prozent auf 16 232,49 Punkte an der SPI-Kurstafel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,211 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,067 Prozent auf 16 205,47 Punkte an der Kurstafel, nach 16 194,59 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 239,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 205,47 Einheiten.

SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,833 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 934,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, betrug der SPI-Kurs 16 301,82 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 13 551,30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 11,41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Leclanche (Leclanché SA) (+ 3,09 Prozent auf 0,10 CHF), Addex Therapeutics (+ 1,90 Prozent auf 0,09 CHF), ams-OSRAM (+ 1,44 Prozent auf 10,56 CHF), V-Zug (+ 1,11 Prozent auf 54,60 CHF) und Medmix (+ 1,11 Prozent auf 10,04 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil HOCHDORF (-9,76 Prozent auf 0,54 CHF), Kudelski (-3,14 Prozent auf 1,39 CHF), Rieter (-2,56 Prozent auf 99,00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-2,22 Prozent auf 8,80 CHF) und Schweizerische Nationalbank (-2,20 Prozent auf 3 550,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ARYZTA-Aktie. 259 110 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 255,218 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,38 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at