Gute Stimmung in Zürich: SPI mit positivem Vorzeichen

Der SPI verbucht im SIX-Handel um 15:42 Uhr Gewinne in Höhe von 0,74 Prozent auf 16 177,63 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,125 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,241 Prozent höher bei 16 097,18 Punkten, nach 16 058,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 202,48 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 048,13 Zählern.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 2,13 Prozent. Vor einem Monat, am 15.07.2024, wurde der SPI mit 16 291,35 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.05.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 887,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, wies der SPI einen Wert von 14 495,22 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11,04 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 16 484,31 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell ObsEva (+ 9 900,00 Prozent auf 0,00 USD), Curatis (+ 8,33 Prozent auf 5,98 CHF), ams (+ 5,82 Prozent auf 1,10 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 5,66 Prozent auf 8,40 CHF) und Medmix (+ 4,62 Prozent auf 10,88 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil SHL Telemedicine (-3,95 Prozent auf 3,40 CHF), Xlife Sciences (-3,43 Prozent auf 33,80 CHF), Molecular Partners (-3,33 Prozent auf 5,51 CHF), Orell Fuessli (-2,60 Prozent auf 74,80 CHF) und Geberit (-1,97 Prozent auf 517,80 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 403 102 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 252,436 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Die Talenthouse-Aktie weist mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent bei der CPH Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at