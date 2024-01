Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht am Montagnachmittag Gewinne

Der SPI befindet sich am Montag im Aufwind.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,87 Prozent höher bei 14 647,44 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,946 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,683 Prozent auf 14 619,74 Punkte an der Kurstafel, nach 14 520,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 647,44 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 584,21 Zählern.

SPI seit Jahresbeginn

Der SPI lag noch vor einem Monat, am 22.12.2023, bei 14 581,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Wert von 13 568,75 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 501,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0,533 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 743,38 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Spexis (+ 89,66 Prozent auf 0,55 CHF), Arundel (+ 28,18 Prozent auf 0,14 CHF), Kinarus (+ 25,00 Prozent auf 0,00 CHF), ObsEva (+ 9,38 Prozent auf 0,04 CHF) und ams (+ 6,79 Prozent auf 2,12 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-9,52 Prozent auf 9,50 CHF), BELIMO (-8,26 Prozent auf 397,80 CHF), GAM (-3,50 Prozent auf 0,39 CHF), Kudelski (-3,48 Prozent auf 1,11 CHF) und Molecular Partners (-2,76 Prozent auf 3,87 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 26 217 782 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI mit 266,328 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Die MCH-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die OC Oerlikon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

