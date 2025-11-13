H-ONE präsentierte Quartalsergebnisse

H-ONE hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 48,28 JPY. Im Vorjahresviertel hatte H-ONE 73,86 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat H-ONE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 46,54 Milliarden JPY im Vergleich zu 56,18 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at