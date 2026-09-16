Revolut Aktie
WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0
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16.09.2026 19:58:38
Hackers demand Revolut pay $3mn ransom after data breach
Group calling itself iamnotavillain threatens to sell customers’ confidential data to other criminals unless UK fintech pays within 24 hoursWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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