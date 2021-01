Halbleiter-Aktien als Krisenprofiteure: Analyst nennt seine 4 Top-Picks im Techsektor

Techwerte treiben seit geraumer Zeit die Märkte an. Doch abseits von Großunternehmen wie Apple hat es ein Branchensektor geschafft, im noch recht jungen Jahr 2021 die Aufmerksamkeit der Anleger für sich zu gewinnen: Die Halbleiter.

• Halbleiteraktien sind Krisenprofiteure• Starke Aussichten für 2021• Nachfrage könnte Aktienkurse weiter antreibenDas Jahr hat gut angefangen für Anleger im Halbleitersektor. Zu einer grundsätzlich positiven Sektorstimmung kamen zuletzt auch noch gute Quartalsbilanzen: So hatte Samsung seinen operativen Gewinn überraschend deutlich steigern können und auch STMicro schnitt im abgelaufenen Geschäftsjahr besser ab als erwartet.

Dabei profierten Halbleiter-Titel zusätzlich von der Techaffinität vieler Anleger. Hinzu kommt: Die Corona-Pandemie hat Prozesse in Sachen Digitalisierung deutlich beschleunigt und wie ein Katalysator gewirkt - ein Treiber für die gesamte Branche. Schließlich dürften Unternehmen weltweit ihre Techbudgets erhöhen, so die Wette zahlreicher Anleger.

Weiter positive Aussichten für die Branche

"Wir glauben, dass 2021 ein Wachstumsjahr für Halbleiter sein wird", zitiert Yahoo! Finance Hash Kumar, den Halbleiteranalysten bei Piper Sandler. Dabei hat der Experte drei treibende Faktoren für den Sektor ausgemacht: Zunächst erwartet er eine Erholung der Makroökonomie. Sobald die Wirtschaft auf globaler Ebene wieder geöffnet wird, komme diese Erholung den Halbleitern zugute, glaubt Kumar. Darüber hinaus rechnet er mit einer starken Nachfrage, da viele Unternehmen leere Lager hätten und diese wieder auffüllen müssten. Dies dürfte Halbleiteraktien einen weiteren Wachstumsschub verleihen. Darüber hinaus sieht der Experte auch steigende Nachfrage aus Branchen wie der Automobilindustrie oder dem Mobilfunksegment, wo Halbleiter immer mehr an Bedeutung gewinnen. "Insgesamt sehen wir 2021 als ein starkes Jahr für Halbleiter, insbesondere nach schwachen Jahren 2019 (Handelskrieg) und 2020 (Pandemie)", zitiert Yahoo! Finance den Analysten.

Die Top-Picks von Piper Sandler

Konkret nennt der Analyst vier Halbleiterunternehmen, die er als Top-Picks im Sektor sieht: NVIDIA, Broadcom, NXP Semiconductors und ON Semiconductor.

NVIDIA hat seinen Aktienkurs innerhalb der letzten zwölf Monate bereits mehr als verdoppelt und bleibt ein Analystenliebling. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 592,32 US-Dollar und damit mehr rund sieben Prozent über dem aktuellen Kursniveau.

Auch Broadcom wird von Experten positiv bewertet, nachdem es hier innerhalb eines Jahres um rund 49 Prozent nach oben ging, auch wenn das durchschnittliche Analystenkursziel mit 468,3 US-Dollar nur leicht über dem Kurs liegt, zu dem die Aktie derzeit gehandelt wird.

Bei NXP ging es in den letzten Monaten um 36 Prozent aufwärts, das Gros der Analysten empfiehlt auch diese Aktie zum Kauf, allerdings liegt das durchschnittliche Kursziel der Experten rund sechs Prozent unter dem aktuellen Kurswert.

ON Semiconductor hat sich in den letzten zwölf Monaten ebenfalls kräftig verteuert, bekommt durchschnittlich von Analysten aber weiterhin ein "Overweight"-Rating. Auch hier liegt das durchschnittliche Kursziel leicht unter dem aktuellen Kursniveau.



Redaktion finanzen.at