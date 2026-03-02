Halo Microelectronics A legte Quartalsergebnis vor

Halo Microelectronics A lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 CNY gegenüber -0,260 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Halo Microelectronics A mit einem Umsatz von insgesamt 222,5 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 10,97 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,270 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Halo Microelectronics A ein EPS von -0,740 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 939,48 Millionen CNY gegenüber 545,50 Millionen CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at