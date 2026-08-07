Haemonetics Aktie
WKN: 881782 / ISIN: US4050241003
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07.08.2026 04:52:06
Haemonetics Corp Q1 Sales Increase
(RTTNews) - Haemonetics Corp (HAE) reported a profit for first quarter of $33.01 million
The company's earnings came in at $33.01 million, or $0.72 per share. This compares with $34.03 million, or $0.70 per share, last year.
Excluding items, Haemonetics Corp reported adjusted earnings of $52.29 million or $1.14 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.6% to $339.38 million from $321.39 million last year.
Haemonetics Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $33.01 Mln. vs. $34.03 Mln. last year. -EPS: $0.72 vs. $0.70 last year. -Revenue: $339.38 Mln vs. $321.39 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: 5 % To 8 %
FISCAL 2027 GUIDANCE for Adjusted earnings per diluted share is Comparable to reported revenue growth
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