Haemonetics Aktie

Haemonetics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881782 / ISIN: US4050241003

06.11.2025 21:34:28

Haemonetics Stock Jumps 27% After Mixed Q2 Results

(RTTNews) - Haemonetics Corporation (HAE) shares surged 27.3 percent to $64.58 on Thursday after the medical technology company posted higher quarterly earnings and raised parts of its fiscal 2026 revenue outlook, despite reporting a decline in sales.

While earnings increased to $0.81 per share from $0.66, the second-quarter net income increased by 14.3 percent to $38.68 million from $33.83 million in the previous year. Revenue dropped 5.3 percent to $327.32 million, with plasma revenue down 9.5 percent, hospital revenue down 5.1 percent, and blood center revenue down 17.6 percent. Nevertheless, sales were higher than the Street's projected $311.49 million.

In contrast to the previous close of $50.72 on the New York Stock Exchange, the stock opened at $56.88 and fluctuated between $56.85 and $65.73 before closing at $64.58. With 2.37 million shares traded, the volume was significantly higher than the average of 1.01 million.

Over the past 52 weeks, the price of Haemonetics' shares has fluctuated between $47.32 and $94.99.

Nachrichten zu Haemonetics Corp.

Analysen zu Haemonetics Corp.

Aktien in diesem Artikel

Haemonetics Corp. 57,00 31,94% Haemonetics Corp.

