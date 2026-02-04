HANATOUR SERVICE legte Quartalsergebnis vor

HANATOUR SERVICE präsentierte in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 1263,68 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HANATOUR SERVICE 2587,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 175,23 Milliarden KRW – ein Plus von 23,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HANATOUR SERVICE 142,21 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3062,04 KRW. Im Vorjahr hatte HANATOUR SERVICE 5259,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 616,61 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 586,90 Milliarden KRW.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 2449,00 KRW je Aktie sowie einen Umsatz von 608,13 Milliarden KRW festgelegt.

Redaktion finanzen.at