Handel in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Kursplus

So bewegt sich der Euro STOXX 50 heute.

Um 12:10 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,18 Prozent auf 4 662,72 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,060 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,032 Prozent auf 4 656,05 Punkte an der Kurstafel, nach 4 654,55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 4 664,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 647,37 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Vor einem Monat, am 05.01.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 463,51 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 174,67 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 257,98 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,32 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 676,71 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 9,66 Prozent auf 29,24 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 3,27 Prozent auf 2,89 EUR), adidas (+ 2,58 Prozent auf 179,54 EUR), Bayer (+ 1,01 Prozent auf 28,98 EUR) und Infineon (+ 0,91 Prozent auf 33,91 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Ferrari (-1,52 Prozent auf 344,75 EUR), BMW (-1,32 Prozent auf 96,69 EUR), Eni (-1,13 Prozent auf 14,42 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,81 Prozent auf 63,82 EUR) und Stellantis (-0,59 Prozent auf 21,13 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 1 654 117 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 388,168 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,02 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,86 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

