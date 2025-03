Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben

Euro STOXX 50-Handel am Morgen.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:13 Uhr um 1,38 Prozent schwächer bei 5 464,06 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,569 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,524 Prozent tiefer bei 5 511,65 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 540,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 449,77 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 511,65 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 04.02.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 264,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.12.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 919,02 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 912,92 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11,11 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 568,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 845,89 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Börse (+ 0,23 Prozent auf 257,90 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,08 Prozent auf 4,77 EUR), Enel (-0,26 Prozent auf 6,97 EUR), Deutsche Telekom (-0,47 Prozent auf 35,68 EUR) und Allianz (-0,65 Prozent auf 338,10 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Stellantis (-3,97 Prozent auf 11,85 EUR), Eni (-3,60 Prozent auf 13,45 EUR), BMW (-3,32 Prozent auf 82,10 EUR), Siemens (-2,79 Prozent auf 219,65 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,47 Prozent auf 59,23 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 586 394 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 346,875 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

