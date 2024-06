Handel in Europa: Letztendlich Pluszeichen im STOXX 50

Zum Handelsschluss tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,23 Prozent höher bei 4 498,72 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,345 Prozent fester bei 4 504,03 Punkten, nach 4 488,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 491,73 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 527,30 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 03.05.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 378,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 302,61 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, den Stand von 3 998,51 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,94 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 543,01 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 1,57 Prozent auf 22,64 EUR), UniCredit (+ 1,56 Prozent auf 36,84 EUR), Santander (+ 1,53 Prozent auf 4,87 EUR), Enel (+ 1,49 Prozent auf 6,75 EUR) und SAP SE (+ 1,39 Prozent auf 168,26 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen GSK (-9,54 Prozent auf 15,98 GBP), BP (-1,42 Prozent auf 4,81 GBP), BASF (-0,98 Prozent auf 47,94 EUR), Rio Tinto (-0,77 Prozent auf 54,34 GBP) und Novartis (-0,47 Prozent auf 92,73 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die National Grid-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 28 211 537 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 548,674 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,72 erwartet. BAT-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,88 Prozent gelockt.

