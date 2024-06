Handel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,97 Prozent fester bei 5 001,63 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,301 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,391 Prozent fester bei 4 972,72 Punkten, nach 4 953,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 972,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 003,08 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,129 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 921,48 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 893,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 293,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,83 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Inditex (+ 4,31 Prozent auf 45,94 EUR), EssilorLuxottica (+ 2,22 Prozent auf 207,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,98) Prozent auf 22,69 EUR), Enel (+ 1,85 Prozent auf 6,87 EUR) und Stellantis (+ 1,77 Prozent auf 20,30 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil VINCI (-1,03 Prozent auf 112,85 EUR), Kering (-0,90 Prozent auf 320,60 EUR), Santander (-0,73 Prozent auf 4,71 EUR), BNP Paribas (-0,68 Prozent auf 66,66 EUR) und AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) (-0,37 Prozent auf 56,69 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Santander-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 21 079 004 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 367,234 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at