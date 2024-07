Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter

Das machte das Börsenbarometer in Europa am Montag zum Handelsschluss.

Schlussendlich stand im STOXX-Handel ein Minus von 1,02 Prozent auf 4 531,09 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,200 Prozent auf 4 568,45 Punkte an der Kurstafel, nach 4 577,60 Punkten am Vortag.

Bei 4 528,47 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 583,67 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 475,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 390,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, den Wert von 3 963,46 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,73 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Roche (+ 1,53 Prozent auf 258,70 CHF), UniCredit (+ 0,53 Prozent auf 37,15 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,10 Prozent auf 40,87 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,06 Prozent auf 464,70 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,18 Prozent auf 28,08 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Richemont (-4,16 Prozent auf 137,05 CHF), BASF (-2,27 Prozent auf 43,64 EUR), National Grid (-2,25 Prozent auf 9,29 GBP), Diageo (-2,03 Prozent auf 24,88 GBP) und Reckitt Benckiser (-1,93 Prozent auf 42,79 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 21 244 796 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 579,801 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,57 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,47 Prozent an der Spitze im Index.

