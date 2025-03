Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Am Dienstag steht der STOXX 50 um 09:13 Uhr via STOXX 0,96 Prozent im Minus bei 4 763,91 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,408 Prozent auf 4 790,34 Punkte an der Kurstafel, nach 4 809,98 Punkten am Vortag.

Bei 4 790,34 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 755,34 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 04.02.2025, bei 4 577,55 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 04.12.2024, einen Stand von 4 392,89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 315,96 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 9,80 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 826,72 Punkten. 4 291,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Unilever (+ 0,75 Prozent auf 45,73 GBP), AstraZeneca (+ 0,59 Prozent auf 119,74 GBP), National Grid (+ 0,50 Prozent auf 9,62 GBP), GSK (+ 0,44 Prozent auf 14,86 GBP) und BAT (+ 0,39 Prozent auf 31,16 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil BP (-3,66 Prozent auf 4,17 GBP), Siemens (-2,79 Prozent auf 219,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,47 Prozent auf 59,23 EUR), UBS (-2,46 Prozent auf 30,48 CHF) und BASF (-2,32 Prozent auf 48,85 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 829 114 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 383,580 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 6,85 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. BAT-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,92 Prozent gelockt.

