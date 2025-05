LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 160 auf 170 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Münchner hielten sich im schwierigen Umfeld recht gut, schrieb Vladimir Sergievskiy am Mittwoch. Entscheidend für Zukaufsaktivitäten ist aus seiner Sicht, was mit dem Anteil an der Tochter Siemens Healthineers passiert. Die Bewertung der Siemens-Aktie selbst sei historisch üppig./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2025 / 12:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2025 / 12:39 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.