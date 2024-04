Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich fester

Der STOXX 50 verbuchte im STOXX-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 1,08 Prozent auf 4 423,87 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,121 Prozent höher bei 4 381,83 Punkten in den Handel, nach 4 376,55 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 381,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 428,69 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 2,10 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 26.03.2024, bei 4 408,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.01.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 193,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.04.2023, lag der STOXX 50 bei 4 025,90 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 8,11 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 462,29 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Siemens (+ 2,26 Prozent auf 177,62 EUR), SAP SE (+ 2,23 Prozent auf 174,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,21) Prozent auf 38,84 EUR), Richemont (+ 1,64 Prozent auf 129,85 CHF) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,56 Prozent auf 74,36 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil BASF (-4,25 Prozent auf 48,83 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,29 Prozent auf 413,50 EUR), Zurich Insurance (-0,61 Prozent auf 439,90 CHF), Novartis (-0,56 Prozent auf 89,50 CHF) und BAT (-0,47 Prozent auf 23,26 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 19 685 183 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Novo Nordisk mit 525,283 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 6,26 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at