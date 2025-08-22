Air Liquide Aktie

183,10EUR 0,32EUR 0,18%
Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
22.08.2025 11:22:47

Air Liquide Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide anlässlich eines angekündigten Zukaufs in Südkorea auf "Buy" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen. Die avisierte Akquisition von DIG Airgas für 2,85 Milliarden Euro entspreche einem erheblichen Aufschlag zur Bewertung von Air Liquide und seiner Konkurrenten, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Übernahmemöglichkeiten im konsolidierten Industriegas-Sektor begrenzt. Insgesamt dürfte sich die Transaktion leicht ergebnissteigernd auf die Franzosen auswirken./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
204,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
183,52 € 		Abst. Kursziel*:
11,16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
183,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,41%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Air Liquide S.A.mehr Nachrichten