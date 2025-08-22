NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide anlässlich eines angekündigten Zukaufs in Südkorea auf "Buy" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen. Die avisierte Akquisition von DIG Airgas für 2,85 Milliarden Euro entspreche einem erheblichen Aufschlag zur Bewertung von Air Liquide und seiner Konkurrenten, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Übernahmemöglichkeiten im konsolidierten Industriegas-Sektor begrenzt. Insgesamt dürfte sich die Transaktion leicht ergebnissteigernd auf die Franzosen auswirken./rob/edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.