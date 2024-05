Handel in Frankfurt: Das macht der SDAX am Mittag

Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Um 12:10 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,47 Prozent stärker bei 15 308,41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 122,469 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 15 273,67 Zählern und damit 0,237 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (15 237,55 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 15 253,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 15 337,24 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, wurde der SDAX mit 14 256,34 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 28.02.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 768,71 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, wurde der SDAX mit 13 345,54 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,76 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Grand City Properties (+ 2,72 Prozent auf 11,71 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,23 Prozent auf 1,19 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 2,11 Prozent auf 28,10 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 1,90 Prozent auf 18,28 EUR) und Dermapharm (+ 1,89 Prozent auf 37,70 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil SÜSS MicroTec SE (-4,04 Prozent auf 54,70 EUR), Vitesco Technologies (-0,97 Prozent auf 66,25 EUR), HAMBORNER REIT (-0,90 Prozent auf 6,62 EUR), DEUTZ (-0,55 Prozent auf 5,43 EUR) und TAKKT (-0,51 Prozent auf 11,70 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 289 967 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 16,325 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Die TRATON-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Schaeffler-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

