Handel in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone

Am Mittwoch notiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,70 Prozent tiefer bei 18 428,46 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,766 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,880 Prozent tiefer bei 18 394,30 Punkten, nach 18 557,70 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 18 456,39 Punkte, das Tagestief hingegen 18 348,99 Zähler.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 0,863 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2024, wies der DAX einen Wert von 18 325,58 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.04.2024, wurde der DAX auf 18 088,70 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2023, stand der DAX bei 16 190,95 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,89 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 2,32 Prozent auf 225,40 EUR), Merck (+ 1,24 Prozent auf 154,65 EUR), Rheinmetall (+ 1,13 Prozent auf 499,40 EUR), Symrise (+ 0,89 Prozent auf 113,90 EUR) und RWE (+ 0,82 Prozent auf 33,38 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Deutsche Bank (-6,49 Prozent auf 14,66 EUR), Daimler Truck (-2,74 Prozent auf 35,45 EUR), Siemens Energy (-1,83 Prozent auf 25,80 EUR), Heidelberg Materials (-1,42 Prozent auf 100,60 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,41 Prozent auf 28,05 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 14 658 481 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,193 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 8,31 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at