Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittwochmittag schwächer

So bewegt sich der DAX am Mittag.

Um 12:09 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,39 Prozent tiefer bei 19 410,34 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,851 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,107 Prozent auf 19 465,30 Punkte an der Kurstafel, nach 19 486,19 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 19 401,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 19 479,92 Einheiten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 0,003 Prozent zu. Vor einem Monat, am 16.09.2024, wurde der DAX auf 18 633,11 Punkte taxiert. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.07.2024, den Stand von 18 518,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2023, lag der DAX noch bei 15 237,99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 15,75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 633,91 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 1,47 Prozent auf 35,18 EUR), SAP SE (+ 0,76 Prozent auf 211,40 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,37 Prozent auf 32,56 EUR), Henkel vz (+ 0,24 Prozent auf 84,08 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,23 Prozent auf 304,60 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Sartorius vz (-3,82 Prozent auf 229,10 EUR), adidas (-2,59 Prozent auf 233,50 EUR), Hannover Rück (-2,24 Prozent auf 257,60 EUR), Symrise (-1,52 Prozent auf 119,65 EUR) und Siemens Healthineers (-1,50 Prozent auf 51,20 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 004 811 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 246,773 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,68 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,13 Prozent, die höchste im Index.

