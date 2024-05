Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt im Plus

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Um 12:25 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,45 Prozent stärker bei 18 523,50 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 18 412,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 542,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 08.04.2024, bei 18 300,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.02.2024, wurde der LUS-DAX mit 16 971,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 08.05.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 15 959,00 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 10,63 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 14,30 Prozent auf 22,86 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,14 Prozent auf 429,00 EUR), Henkel vz (+ 1,76 Prozent auf 80,82 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,57 Prozent auf 232,80 EUR) und Merck (+ 1,34 Prozent auf 155,55 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Zalando (-4,11 Prozent auf 25,42 EUR), Porsche (-3,15 Prozent auf 82,34 EUR), BMW (-2,98 Prozent auf 101,10 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,68 Prozent auf 37,94 EUR) und Covestro (-1,54 Prozent auf 48,46 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Siemens Energy-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 281 948 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 200,156 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

