Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Gewinnen

LUS-DAX-Handel am Montagmittag.

Um 12:25 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,49 Prozent auf 18 804,50 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Montag bei 18 679,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 813,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 23.08.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 622,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, wurde der LUS-DAX auf 18 193,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 15 501,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 12,31 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 19 048,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit RWE (+ 2,70 Prozent auf 31,92 EUR), Zalando (+ 1,45 Prozent auf 27,22 EUR), SAP SE (+ 1,17 Prozent auf 206,90 EUR), Siemens Energy (+ 1,15 Prozent auf 32,67 EUR) und BMW (+ 1,09 Prozent auf 74,44 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Commerzbank (-4,34 Prozent auf 15,00 EUR), BASF (-1,55 Prozent auf 45,31 EUR), Deutsche Bank (-0,94 Prozent auf 15,03 EUR), Rheinmetall (-0,41 Prozent auf 485,70 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,38 Prozent auf 54,78 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 977 462 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 238,549 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at