Handel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Aufwind

Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Dienstag bewegt sich der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,30 Prozent stärker bei 19 092,00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 909,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19 094,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 18 237,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 08.07.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 18 472,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 15 292,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 14,02 Prozent. Bei 19 496,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 1,72 Prozent auf 203,75 EUR), Hannover Rück (+ 1,39 Prozent auf 247,50 EUR), Symrise (+ 1,05 Prozent auf 120,35 EUR), EON SE (+ 0,99 Prozent auf 12,80 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,95 Prozent auf 212,00 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil BASF (-3,15 Prozent auf 46,81 EUR), Porsche (-3,10 Prozent auf 68,84 EUR), Infineon (-2,83 Prozent auf 29,58 EUR), BMW (-2,00 Prozent auf 76,28 EUR) und Bayer (-1,85 Prozent auf 29,22 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 128 708 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 234,117 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at