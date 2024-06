Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert im Plus

In Frankfurt stehen die Signale am ersten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Um 15:57 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,15 Prozent stärker bei 18 632,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 582,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 697,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 03.05.2024, den Stand von 18 029,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 17 729,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 16 048,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 11,28 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3,19 Prozent auf 533,90 EUR), Siemens Energy (+ 3,06 Prozent auf 25,58 EUR), Porsche (+ 2,61 Prozent auf 77,88 EUR), Infineon (+ 2,39 Prozent auf 37,71 EUR) und SAP SE (+ 2,07 Prozent auf 169,40 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Commerzbank (-1,06 Prozent auf 15,38 EUR), Sartorius vz (-1,04 Prozent auf 239,00 EUR), Brenntag SE (-0,82 Prozent auf 65,44 EUR), BASF (-0,38 Prozent auf 48,23 EUR) und Henkel vz (-0,36 Prozent auf 82,82 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 3 537 134 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 193,713 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

