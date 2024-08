Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels

Letztendlich herrschte in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Letztendlich ging der LUS-DAX nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 18 472,00 Punkten aus dem Handel.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 435,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 552,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 22.07.2024, mit 18 490,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 22.05.2024, wurde der LUS-DAX auf 18 654,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 22.08.2023, bei 15 684,50 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 10,32 Prozent nach oben. Bei 18 888,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Bank (+ 4,03 Prozent auf 14,57 EUR), Commerzbank (+ 2,12 Prozent auf 12,98 EUR), Siemens Energy (+ 1,66 Prozent auf 25,07 EUR), Hannover Rück (+ 1,46 Prozent auf 250,80 EUR) und Fresenius SE (+ 0,93 Prozent auf 32,54 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Bayer (-1,42 Prozent auf 27,71 EUR), Brenntag SE (-1,38 Prozent auf 64,14 EUR), Continental (-0,64 Prozent auf 59,08 EUR), Rheinmetall (-0,60 Prozent auf 533,60 EUR) und Covestro (-0,59 Prozent auf 53,54 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 254 396 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 228,517 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,85 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

