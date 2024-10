Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,03 Prozent auf 19 435,00 Punkte an.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 19 472,00 Punkte, das Tagestief hingegen 19 375,00 Zähler.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 18 864,00 Punkte. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 23.07.2024, einen Wert von 18 547,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 14 775,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 16,07 Prozent aufwärts. Bei 19 678,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 16 345,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 5,54 Prozent auf 31,32 EUR), Porsche (+ 2,44 Prozent auf 68,72 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,73 Prozent auf 40,55 EUR), BMW (+ 1,68 Prozent auf 76,48 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,60 Prozent auf 92,78 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Bank (-4,45 Prozent auf 15,59 EUR), Deutsche Börse (-1,80 Prozent auf 213,20 EUR), adidas (-1,09 Prozent auf 217,70 EUR), Merck (-1,02 Prozent auf 160,25 EUR) und Sartorius vz (-0,98 Prozent auf 252,50 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 726 492 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 242,318 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,75 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,97 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at