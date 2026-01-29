Handel in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich

Am Donnerstag verlor der MDAX via XETRA zum Handelsende 1,22 Prozent auf 31 252,90 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 370,934 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,227 Prozent höher bei 31 712,12 Punkten in den Handel, nach 31 640,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31 855,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 207,54 Punkten verzeichnete.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 1,66 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 29.12.2025, den Stand von 30 452,53 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 29.10.2025, den Stand von 29 940,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, stand der MDAX bei 26 213,82 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,882 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit DWS Group GmbH (+ 10,11 Prozent auf 63,15 EUR), flatexDEGIRO (+ 3,02 Prozent auf 41,62 EUR), Aurubis (+ 2,56 Prozent auf 164,00 EUR), Talanx (+ 1,06 Prozent auf 105,10 EUR) und Deutsche Wohnen SE (+ 0,95 Prozent auf 21,15 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil IONOS (-8,11 Prozent auf 27,20 EUR), PUMA SE (-7,84 Prozent auf 21,52 EUR), AUTO1 (-5,56 Prozent auf 27,50 EUR), KION GROUP (-5,21 Prozent auf 60,00 EUR) und RENK (-5,07 Prozent auf 54,90 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 591 479 Aktien gehandelt. Mit 36,982 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at