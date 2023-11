Handel in Frankfurt: MDAX verbucht kräftige Zuschläge

Der MDAX springt heute deutlich an.

Um 15:42 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 3,39 Prozent höher bei 24 875,12 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 220,697 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,843 Prozent fester bei 24 261,95 Punkten, nach 24 059,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 24 936,26 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 261,95 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 4,20 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 02.10.2023, mit 25 773,43 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 02.08.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 044,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.11.2022, wies der MDAX einen Stand von 23 751,12 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 2,36 Prozent nach unten. Bei 29 815,39 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 626,97 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Delivery Hero (+ 8,80 Prozent auf 26,53 EUR), Lufthansa (+ 7,73 Prozent auf 7,08 EUR), LEG Immobilien (+ 7,04 Prozent auf 64,80 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6,71 Prozent auf 112,90 EUR) und Fraport (+ 6,58 Prozent auf 49,73 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen HOCHTIEF (-3,76 Prozent auf 94,70 EUR), SMA Solar (-1,27 Prozent auf 54,60 EUR), Nemetschek SE (-0,85 Prozent auf 69,92 EUR), Befesa (-0,38 Prozent auf 26,52 EUR) und United Internet (-0,30 Prozent auf 19,71 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 565 169 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 15,352 Mrd. Euro heraus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Telefonica Deutschland-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

