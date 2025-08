NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die Zahlen der Fluggesellschaft seien durchwachsen ausgefallen und hätten mehr Fragen als Antworten hinterlassen, geht aus einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Trotz des bestätigten Ergebnisausblicks für 2025 sieht er für Lufthansa weiterhin die am wenigsten attraktive Ausgangslage unter den europäischen Airlines im zweiten Halbjahr./rob/edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 19:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2025 / 00:15 / BST



