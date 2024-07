Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Minus

Um 09:12 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,08 Prozent auf 25 278,76 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 250,251 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,375 Prozent auf 25 203,72 Punkte an der Kurstafel, nach 25 298,47 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 25 167,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 279,79 Punkten lag.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0,358 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 24.06.2024, notierte der MDAX bei 25 703,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2024, wurde der MDAX mit 26 346,07 Punkten gehandelt. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 24.07.2023, einen Stand von 28 198,96 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 5,81 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 27 641,56 Punkte. Bei 24 942,65 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell TUI (+ 2,96 Prozent auf 6,13 EUR), Lufthansa (+ 1,83 Prozent auf 5,80 EUR), Aurubis (+ 1,06 Prozent auf 71,25 EUR), Delivery Hero (+ 0,95 Prozent auf 19,08 EUR) und HelloFresh (+ 0,89 Prozent auf 5,92 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil HUGO BOSS (-4,03 Prozent auf 35,97 EUR), Nemetschek SE (-1,37 Prozent auf 89,70 EUR), PUMA SE (-1,19 Prozent auf 44,10 EUR), HOCHTIEF (-1,02 Prozent auf 106,90 EUR) und Scout24 (-0,90 Prozent auf 71,90 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 725 694 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 18,334 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,58 erwartet. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

