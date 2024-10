Handel in Frankfurt: SDAX am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen

Derzeit wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,74 Prozent höher bei 14 084,92 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 95,236 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,010 Prozent auf 13 980,04 Punkte an der Kurstafel, nach 13 981,40 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 14 097,21 Punkte, das Tagestief hingegen 13 976,02 Zähler.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,938 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 04.09.2024, einen Stand von 13 619,33 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 04.07.2024, bei 14 574,35 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 04.10.2023, bei 12 564,25 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,91 Prozent nach oben. Bei 15 337,24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 12 940,72 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 3,76 Prozent auf 6,22 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,33 Prozent auf 6,06 EUR), RENK (+ 3,17 Prozent auf 21,15 EUR), METRO (St) (+ 2,76 Prozent auf 4,85 EUR) und SFC Energy (+ 2,73 Prozent auf 20,70 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil PNE (-1,29 Prozent auf 12,22 EUR), ATOSS Software (-0,96 Prozent auf 124,20 EUR), Vossloh (-0,82 Prozent auf 48,50 EUR), JOST Werke (-0,79 Prozent auf 44,00 EUR) und AlzChem Group (-0,78 Prozent auf 50,60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die DEUTZ-Aktie aufweisen. 611 695 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 10,102 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,91 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

