Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag schwächer

Am Freitag geht es im SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,37 Prozent auf 13 905,57 Punkte nach unten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 115,374 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,025 Prozent auf 13 954,25 Punkte an der Kurstafel, nach 13 957,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 954,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 886,80 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 0,200 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 08.02.2024, den Stand von 13 825,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.12.2023, wurde der SDAX auf 13 167,41 Punkte taxiert. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 08.03.2023, den Stand von 13 537,66 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 0,611 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,81 Prozent auf 6,58 EUR), Grand City Properties (+ 2,35 Prozent auf 9,13 EUR), ADTRAN (+ 1,77 Prozent auf 6,31 USD), INDUS (+ 1,57 Prozent auf 22,70 EUR) und Hypoport SE (+ 1,47 Prozent auf 193,40 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil GFT SE (-5,37 Prozent auf 27,82 EUR), Nagarro SE (-4,82 Prozent auf 77,95 EUR), pbb (-4,39 Prozent auf 4,36 EUR), SÜSS MicroTec SE (-3,73 Prozent auf 40,05 EUR) und BayWa (-2,11 Prozent auf 27,90 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 847 014 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 15,160 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Im SDAX weist die Deutsche Beteiligungs-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,40 Prozent.

Redaktion finanzen.at