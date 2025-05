FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat ProSiebenSat.1 von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 5,75 auf 8,80 Euro angehoben. Das überraschende Barangebot von 7 Euro je Aktie durch PPF dürfte den Bieterkampf mit MFE anheizen, schrieb Analyst Armin Kremser am Montag. Ohne weitere Aufstockung der Anteile am deutschen Medienkonzern werde die Berlusconi-Gruppe ihren Zielsetzungen kaum näherkommen, sodass nun Fantasie für eine deutliche Nachbesserung der MFE-Offerte entstehe./rob/ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2025 / 16:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.