Handel in Frankfurt: SDAX am Montagmittag im Minus

Am Montag bewegt sich der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,13 Prozent tiefer bei 13 970,08 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 100,995 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,005 Prozent fester bei 13 988,95 Punkten, nach 13 988,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 963,34 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 024,14 Zählern.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, einen Stand von 13 540,43 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, einen Stand von 14 684,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 12 599,07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 1,08 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell AlzChem Group (+ 4,07 Prozent auf 56,20 EUR), adesso SE (+ 3,03 Prozent auf 78,20 EUR), Kontron (+ 2,06 Prozent auf 17,34 EUR), SGL Carbon SE (+ 1,78 Prozent auf 5,14 EUR) und flatexDEGIRO (+ 1,68 Prozent auf 14,22 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil pbb (-3,23 Prozent auf 5,40 EUR), Südzucker (-2,69 Prozent auf 10,85 EUR), Mutares (-2,25 Prozent auf 23,85 EUR), Nagarro SE (-2,24 Prozent auf 91,80 EUR) und PATRIZIA SE (-2,11 Prozent auf 8,83 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 351 739 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 9,765 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,91 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at