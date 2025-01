Handel in Frankfurt: SDAX liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,03 Prozent tiefer bei 14 004,08 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 83,262 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,021 Prozent leichter bei 14 005,37 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 008,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 031,95 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 998,73 Zählern.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,834 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 998,85 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.10.2024, lag der SDAX noch bei 14 010,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 697,12 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell GRENKE (+ 5,88 Prozent auf 17,30 EUR), RENK (+ 4,04 Prozent auf 20,32 EUR), DWS Group GmbH (+ 1,15 Prozent auf 40,42 EUR), ATOSS Software (+ 1,04 Prozent auf 116,20 EUR) und Springer Nature (+ 1,01 Prozent auf 26,00 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,04 Prozent auf 12,10 EUR), PATRIZIA SE (-2,93 Prozent auf 7,28 EUR), Salzgitter (-1,46 Prozent auf 16,25 EUR), Mutares (-1,36 Prozent auf 25,35 EUR) und SGL Carbon SE (-1,35 Prozent auf 4,03 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Aktuell weist die GRENKE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 83 175 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 8,272 Mrd. Euro macht die DWS Group GmbH-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Schaeffler-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

