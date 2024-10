Handel in Frankfurt: SDAX mit Zuschlägen

Am Donnerstag tendiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,78 Prozent fester bei 13 897,68 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 100,707 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,102 Prozent fester bei 13 803,86 Punkten, nach 13 789,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 794,67 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 925,62 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der SDAX bereits um 0,762 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 24.09.2024, einen Stand von 13 714,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, wies der SDAX einen Stand von 14 163,36 Punkten auf. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 24.10.2023, bei 12 331,69 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 0,553 Prozent zu Buche. Bei 15 337,24 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 940,72 Punkten.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit JOST Werke (+ 3,52 Prozent auf 44,10 EUR), EVOTEC SE (+ 3,48 Prozent auf 6,70 EUR), AUTO1 (+ 3,44 Prozent auf 9,94 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,75 Prozent auf 0,97 EUR) und Salzgitter (+ 2,75 Prozent auf 13,84 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen AlzChem Group (-4,83 Prozent auf 55,20 EUR), STRATEC SE (-1,82 Prozent auf 37,80 EUR), SGL Carbon SE (-1,33 Prozent auf 5,18 EUR), ATOSS Software (-1,07 Prozent auf 129,40 EUR) und Nagarro SE (-0,95 Prozent auf 94,20 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 885 032 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 9,447 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,84 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

