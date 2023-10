Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich leichter

Der SDAX zeigt sich am Mittag leichter.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,66 Prozent schwächer bei 12 551,37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 104,793 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,650 Prozent leichter bei 12 553,01 Punkten, nach 12 635,19 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 12 587,12 Punkte, das Tagestief hingegen 12 504,87 Zähler.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,562 Prozent nach unten. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 19.09.2023, bei 12 998,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.07.2023, lag der SDAX noch bei 13 781,41 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 19.10.2022, einen Stand von 10 800,53 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 3,86 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 980,54 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit secunet Security Networks (+ 2,94 Prozent auf 189,20 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,04 Prozent auf 65,10 EUR), ZEAL Network SE (+ 1,77 Prozent auf 31,55 EUR), Siltronic (+ 1,61 Prozent auf 82,00 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 1,38 Prozent auf 22,00 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Aroundtown SA (-7,15 Prozent auf 2,16 EUR), ADTRAN (-6,01 Prozent auf 7,04 USD), Südzucker (-5,21 Prozent auf 14,02 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-3,17 Prozent auf 32,40 EUR) und SAF-HOLLAND SE (-3,00 Prozent auf 12,61 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 069 694 Aktien gehandelt. Mit 9,615 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,66 erwartet. Die pbb-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,27 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

