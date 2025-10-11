BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Ausfall möglich
|
11.10.2025 12:57:00
BVB-Aktie: Borussia Dortmunds Stürmer Guirassy kehrt angeschlagen von Nationalteam zurück
Eine Woche vor dem Bundesliga-Topspiel des BVB beim FC Bayern München sei der Stürmer "körperlich stark geschwächt" am Freitag von Casablanca aus nach Dortmund zurückgekehrt. Dies teilte der Nationalverband mit.
Tags zuvor gewann Guinea das WM-Qualifikationsspiel in Mosambik ohne Guirassy, der nur auf der Bank saß, mit 2:1. Guirassy war nach der Bundesligapartie gegen den VfL Wolfsburg mit Oberschenkelproblemen "aus Liebe zu Guinea" angereist und habe sich nun "mit Erlaubnis des Trainerstabs" für die Rückkehr nach Deutschland entschieden. Ob er bis zum Spiel in München am nächsten Samstag (18.30 Uhr) wieder fit ist, bleibt offen.
CASABLANCA (dpa-AFX)
Weitere Links:
Bildquelle: ninopavisic / Shutterstock.com
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|BVB (Borussia Dortmund)
|3,54
|0,00%
