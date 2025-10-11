BVB Aktie

BVB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Ausfall möglich 11.10.2025 12:57:00

BVB-Aktie: Borussia Dortmunds Stürmer Guirassy kehrt angeschlagen von Nationalteam zurück

BVB-Aktie: Borussia Dortmunds Stürmer Guirassy kehrt angeschlagen von Nationalteam zurück

Borussia Dortmunds Torjäger Serhou Guirassy ist aus gesundheitlichen Gründen von der Nationalmannschaft Guineas zurückgekehrt.

Eine Woche vor dem Bundesliga-Topspiel des BVB beim FC Bayern München sei der Stürmer "körperlich stark geschwächt" am Freitag von Casablanca aus nach Dortmund zurückgekehrt. Dies teilte der Nationalverband mit.

Tags zuvor gewann Guinea das WM-Qualifikationsspiel in Mosambik ohne Guirassy, der nur auf der Bank saß, mit 2:1. Guirassy war nach der Bundesligapartie gegen den VfL Wolfsburg mit Oberschenkelproblemen "aus Liebe zu Guinea" angereist und habe sich nun "mit Erlaubnis des Trainerstabs" für die Rückkehr nach Deutschland entschieden. Ob er bis zum Spiel in München am nächsten Samstag (18.30 Uhr) wieder fit ist, bleibt offen.

CASABLANCA (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BVB-Aktie minimal höher: Bilbao-Charakteristik laut Kovac entscheidender Vorteil

Bildquelle: ninopavisic / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)mehr Nachrichten

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)mehr Analysen

06.10.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BVB (Borussia Dortmund) 3,54 0,00% BVB (Borussia Dortmund)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:46 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.25 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Trumps China-Aussagen im Fokus: ATX und DAX gehen mit starken Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen schließen deutlich schwächer -- Börsen in Fernost schließen leichter
Während sich der heimische Leitindex schwächer zeigte, bewegte sich auch der DAX am Freitag abwärts. Die US-Börsen schlossen zum Wochenschluss im Minus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenschluss unterdessen nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen