Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der SDAX verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Montag gibt der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,33 Prozent auf 14 300,86 Punkte nach. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 118,802 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,236 Prozent tiefer bei 14 314,66 Punkten, nach 14 348,47 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 14 300,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 324,80 Punkten lag.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 15.03.2024, wurde der SDAX auf 13 906,54 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 15.01.2024, lag der SDAX noch bei 13 484,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, bei 13 492,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,47 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 14 638,48 Punkte. Bei 13 230,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Schaeffler (+ 1,67 Prozent auf 6,39 EUR), Wacker Neuson SE (+ 1,04 Prozent auf 17,48 EUR), SYNLAB (+ 0,92 Prozent auf 10,94 EUR), HAMBORNER REIT (+ 0,74 Prozent auf 6,78 EUR) und Vossloh (+ 0,68 Prozent auf 44,20 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Varta (-7,23 Prozent auf 9,05 EUR), AUTO1 (-3,83 Prozent auf 4,52 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,28 Prozent auf 18,88 EUR), pbb (-1,58 Prozent auf 4,87 EUR) und CANCOM SE (-1,27 Prozent auf 29,60 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Varta-Aktie. 139 255 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX mit 17,325 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,59 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

