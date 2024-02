Handel in Frankfurt: SDAX stärker

Am Dienstag tendiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,89 Prozent fester bei 13 919,56 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 113,316 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,037 Prozent auf 13 801,39 Punkte an der Kurstafel, nach 13 796,32 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 919,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 13 799,11 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wurde der SDAX auf 13 534,06 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 12 773,67 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 06.02.2023, bei 13 392,05 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,712 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 14 067,87 Punkte. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit MorphoSys (+ 13,45 Prozent auf 65,12 EUR), GRENKE (+ 5,90 Prozent auf 24,25 EUR), Salzgitter (+ 4,61) Prozent auf 26,30 EUR), AUTO1 (+ 2,73 Prozent auf 3,77 EUR) und Nagarro SE (+ 2,54 Prozent auf 88,75 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen pbb (-5,41 Prozent auf 4,98 EUR), BayWa (-4,42 Prozent auf 28,10 EUR), adesso SE (-3,73 Prozent auf 92,80 EUR), 1&1 (-2,00 Prozent auf 17,66 EUR) und Energiekontor (-1,79 Prozent auf 71,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX sticht die MorphoSys-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 593 772 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX mit 11,540 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Südzucker-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,70 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die pbb-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

