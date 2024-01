Handel in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels im Plus

Der SDAX entwickelte sich am Montagabend positiv.

Der SDAX verbuchte im XETRA-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 1,29 Prozent auf 13 518,34 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 110,797 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,293 Prozent höher bei 13 384,63 Punkten in den Handel, nach 13 345,59 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 13 544,14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 384,63 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 22.12.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 799,64 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Wert von 12 273,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, betrug der SDAX-Kurs 13 158,16 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 verlor der Index bereits um 2,19 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 9,76 Prozent auf 31,50 EUR), DEUTZ (+ 8,18 Prozent auf 5,21 EUR), Hypoport SE (+ 6,92 Prozent auf 177,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,38 Prozent auf 20,09 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 3,91 Prozent auf 43,56 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen thyssenkrupp nucera (-3,56 Prozent auf 14,89 EUR), KSB SE (-2,11 Prozent auf 556,00 EUR), PATRIZIA SE (-1,12 Prozent auf 7,96 EUR), Nagarro SE (-1,04 Prozent auf 90,75 EUR) und CompuGroup Medical SE (-0,65 Prozent auf 39,50 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die DEUTZ-Aktie aufweisen. 1 653 907 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 11,080 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,61 zu Buche schlagen. Schaeffler lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,72 Prozent.

